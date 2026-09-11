به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسن حبیبی در مرحله گروهی رقابت‌های تنیس روی میز پسران زیر ۱۹ سال، در نخستین دیدار خود مقابل ریو مولیدی از اندونزی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

ملی‌پوش کشورمان در دومین دیدار خود نیز به مصاف ویراساک ساکامپی از تایلند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر حریف میزبان را از پیش رو برداشت.

حبیبی با کسب ۲ پیروزی متوالی و بدون شکست، به عنوان صدرنشین گروه، جواز حضور در مرحله حذفی رقابت‌های زیر ۱۹ سال را کسب کرد.

هدایت پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان در این رقابت‌ها به عهده امین شیروانی است.

رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان ۱۸ تا ۲۱ شهریور در بانکوک تایلند در حال برگزاری است.