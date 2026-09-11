صعود حبیبی به مرحله حذفی تنیس روی میز کانتندر جوانان
محمدحسن حبیبی با کسب ۲ پیروزی متوالی در رقابتهای تنیس روی میز زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان - تایلند، راهی مرحله حذفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدحسن حبیبی در مرحله گروهی رقابتهای تنیس روی میز پسران زیر ۱۹ سال، در نخستین دیدار خود مقابل ریو مولیدی از اندونزی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.
ملیپوش کشورمان در دومین دیدار خود نیز به مصاف ویراساک ساکامپی از تایلند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر حریف میزبان را از پیش رو برداشت.
حبیبی با کسب ۲ پیروزی متوالی و بدون شکست، به عنوان صدرنشین گروه، جواز حضور در مرحله حذفی رقابتهای زیر ۱۹ سال را کسب کرد.
هدایت پینگپنگبازان کشورمان در این رقابتها به عهده امین شیروانی است.
رقابتهای تنیس روی میز کانتندر جوانان ۱۸ تا ۲۱ شهریور در بانکوک تایلند در حال برگزاری است.