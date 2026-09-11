به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال آذربایجان‌غربی، امروز از هفته نهم در ورزشگاه آزادی مهاباد تیم شهرداری گوگ‌تپه میزبان تیم صدر جدولی روناهی ارومیه بود که این دیدار با برتری سه به هیچ شهرداری تمام شد.

شهرداری با این برد ۱۶ امتیازی شد و به رده سوم جدول رده‌بندی صعود کرد.

پرسپولیس حاجی خوش هم در ورزشگاه شهید باکری ارومیه به مصاف تیم قعرنشین نود ارومیه رفت که رقابت دو تیم پایین جدولی با برتری دو به یک تیم نود به پایان رسید.

پرسپولیس حاجی‌خوش با این نتیجه شش امتیازی و در جایگاه نهم باقی ماند.