معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در روستای خشکناب از روند آماده سازی خانه پدری استاد شهریار و محل برگزاری یکی از آیین‌های بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و گرامیداشت این شاعر نامدار بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده از روند آماده سازی خانه پدری استاد شهریار و محل برگزاری یکی از آیین‌های بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و گرامیداشت استاد شهریار در روستای خشکناب بستان آباد بازدید کرد.این بازدید در پی برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و گرامیداشت استاد شهریار با حضور استاندار آذربایجان شرقی انجام شد.

محمدزاده با تاکید بر ضرورت برگزاری مراسمی در شان روز ملی شعر و ادب فارسی و جایگاه والای استاد شهریار، خواستار بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان در قالب مشارکت و همکاری بین دستگاهی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین شد.

وی همچنین بر حمایت کامل مدیریت استان از برگزاری این رویداد فرهنگی تاکید کرد.

در جریان این بازدید آخرین وضعیت بهسازی، آماده سازی و تکمیل خانه پدری استاد شهریار و محل برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین امور فنی و اجرایی، برنامه‌های فرهنگی، پشتیبانی مراسم و نحوه برگزاری برنامه از تبریز تا خشکناب مورد ارزیابی قرار گرفت و معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تاکیدات لازم را به مدیران اجرایی استان ابلاغ کرد.