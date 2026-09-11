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سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اعلام کرد: کشاورزان از خرید بذرهای گندم که مجوز مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ندارند، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در این اطلاعیه تأکید شده بذرهای بدون مجوز ممکن است از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و با شرایط اقلیمی و آبوهوایی کشور سازگاری نداشته باشند.
همچنین با اشاره به انتقال آفات و بیماری از طریق بذرها هشدار داده شده که استفاده از بذرهای غیرمجاز و فاقد نظارت، میتواند خطر ورود و انتقال آفات و بیماریهای قرنطینهای به مزارع را افزایش دهد.
در اطلاعیه جهاد کشاورزی تصریح شده، محصول بذرهای بدون مجوز و تاییدیه ممکن است در فرآیند خرید تضمینی با مشکل مواجه شود و خسارت آن متوجه کشاورز خواهد بود.
کارشناسان توصیه میکنند کشاورزان بذر مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و فروشگاههای معتبر زیر نظر جهاد کشاورزی تهیه کنند و به برچسب تاییدیه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال توجه کرده و از اصالت آن اطمینان حاصل کنند.
بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، حدود ۹۹ درصد بذر گندم مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و این بذرها با توجه به شرایط اقلیمی کشور، از سازگاری و کیفیت لازم برخوردارند.