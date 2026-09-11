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رئیس جمهور ایران در نشستی با حضور رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان هند تاکید کرد: مقاومت مردم در برابر قلدری و فشارهای اقتصادی آمریکا، هرگز به تسلیم منجر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری شامگاه جمعه در نشست با رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان هند افزود: اگر اینها مرد جنگ هستند با نظامیان بجنگند؛ با نان و معیشت و زیرساخت مردم چکار دارند؟ اگر اینها انساناند چرا راه آب و غذای مردم را میبندند؟
رئیسجمهوری افزود: چه کسی گفته یک حکومت میتواند برای کل جهان تصمیم بگیرد و نیات شوم خود را به دیگران تحمیل کند؟
پزشکیان ادامه داد: همه انسانها حقوقی برابر دارند و باید با عدالت و انصاف کنار هم زندگی کنند؛ این خواسته ماست، ولی آنها نمیخواهند.
مسعود پزشکیان، با بیان اینکه ما دنبال حق هستیم و در برابر ظلم سر خم نخواهیم، افزود: ملت ایران بر اساس باورهای انسانی و اعتقادی خود، تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اگر دشمنان مرد جنگ هستند، با ما بجنگند نه با معیشت مردم و زیرساختها، گفت: اگر قرار است جنگی باشد، باید با طرف مقابل جنگید؛ اما هدف قرار دادن زیرساختها، معیشت و زندگی مردم، اقدامی غیرانسانی است.
پزشکیان افزود: بستن مسیر آب و غذا یا ایجاد محدودیت برای مردم با هدف وادار کردن یک ملت به تسلیم، با اصول انسانی سازگار نیست.
رئیس جمهوری گفت: ملت ایران بر اساس باورهای انسانی و اعتقادی خود، تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد.