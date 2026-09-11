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غوغای حضور مردم در شب صد و نود و چهارم اجتماعات شبانه

حسینی بای خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این بار قصه غیرت و میدانداری مردم نازی آباد را روایت می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۲۱:۲۷
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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