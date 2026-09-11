به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم در حاشیه برگزاری مسابقات رفاقت مهر در مجموعه مدرسه امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم ارتقاء توانمندی‌های جوانان و افزایش آمادگی اعضای جوان هلال احمر را از اهداف برگزاری این مسابقات بیان کرد.

فرزانه فاریابی با اشاره به برگزاری این مسابقات بین اعضای منتخب خانم و آقا از ۳ شهرستان های قم، جعفرآباد و کهک گفت: شرکت کنندگان مرحله استانی مسابقات رفاقت مهر، در ۶ محور حمایت روانی، ارزیابی، سی‌پی‌آر، حمل مصدوم بدون تجهیزات، حمل مصدوم با تجهیزات، پانسمان، بانداژ و چادرزنی با هم رقابت کردند.

وی افزود: برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری که مهرماه در استان کرمان برگزار می‌شود راه خواهند یافت.