پخش زنده
امروز: -
شهناز اشکیان، راوی کتاب «سخت ولی شیرین»، با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم انقلاب به نسلهای جدید، گفت: قهرمانانِ حماسهسازِ دفاع مقدس، نه افرادی دستنیافتنی، بلکه جوانانِ معمولیِ این سرزمین بودند که با ایمانی قلبی، مسیر تاریخ را تغییر دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهناز اشکیان، گفت: انگیزه اصلیاش از بیان و ثبت این خاطرات در کتاب «سخت ولی شیرین»، تبیین رنجها و مجاهدتهایی است که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
همسر سردار مرتضی قربانی خطاب به نسل جوان افزود: «دههی هفتادی و هشتادی ها باید بدانند که این انقلاب با خون و رنج فراوان به ثمر نشسته است؛ حفظ این میراث گرانبها، نیازمند احساس مسئولیت و بصیرتِ نسل جدید است.»
راوی کتاب «سخت ولی شیرین» در تشریح چرایی انتخاب عنوان کتاب، گفت: «سختیِ مسیر جنگ از یکسو و شیرینیِ تقرب به درگاه خداوند و تأسی به الگوی صبر حضرت زینب (س) از سوی دیگر، دلایل اصلی این نامگذاری بود.
وی افزود: در نگاهِ ایمانی، رنجها و سختیهای ایام جنگ در برابر عظمتِ صبرِ حضرت زینب (س) ناچیز است و همین نگاه است که تلخیها را برای مجاهدِ واقعی به شیرینی بدل میکند.»
اشکیان با انتقاد از روایتهای اغراقآمیز، بر لزوم «انسانیسازی» قهرمانان تأکید کرد و افزود: «تلاش نکردم تصویری «تافته جدا بافته» از بچههای انقلاب ارائه دهم. رزمندگان ما جوانانی معمولی در سنین ۱۵ تا ۲۵ سال بودند که با همان هیجانات، خطاها و ویژگیهای دوران جوانی، پای در مسیر گذاشتند و با هدفگذاری درست، به قهرمان تبدیل شدند. این یعنی نسل جدید نیز با وجود تمام تفاوتها، میتواند با تکیه بر توانمندیهای خود، در مسیر مقاومت رشد کند.»
راوی «سخت ولی شیرین»، با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس، نقش خانواده و بهویژه والدین را در پرورش روحیه ایثارگری کلیدی خواند.
وی با اشاره به حضور همزمان پنج عضو خانوادهاش در جبههها، از فداکاریهای مادرش یاد کرد و گفت: «مادرم در بسیج با وجود نگرانیِ قلبی، با چرخخیاطی به یاری رزمندگان میشتافت و هرگز اجازه نمیداد دلتنگیاش، روحیه ما را تضعیف کند.»
اشکیان با اشاره به داغِ شهادت برادرش در اواخر جنگ، تأکید کرد: استقامتِ خانوادهها، سوختِ اصلیِ انگیزه رزمندگان بود.
وی، با آرزوی توفیق برای نسل جوان، خطاب به آنها گفت: «مسئولیت حفظ انقلاب اکنون بر دوش شماست. امیدوارم این امانت را با ایمان، استقامت و بصیرت به سرانجام برسانید و در پایان این مسیر، به قافله شهدا بپیوندید.»