اعتراف مقامات نظامی آمریکا به خسارت‌های سنگین و از کار افتادن پایگاه‌های این کشور در پی حملات ایران، موجی از انتقادها، سرخوردگی سیاسی و معضلات اقتصادی را در واشنگتن رقم زد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در جمعه ۲۰ شهریور به این شرح است:

سلام بر شما ملت شریف ایران

مقدمه خبر امشب را با تشکرِ یک مقام ایرانی از یک مقامِ آمریکایی شروع می کنیم؛ تشکر سیدعباس عراقچی؛ وزیرخارجه از مقام نظامی آمریکایی! چرایی اش به اعترافِ سرپرستِ وزارت نیروی دریاییِ آمریکا برمی‌گردد که صراحتا گفته: ایرانی‌ها در جنگ اخیر، طوری پایگاه نیروی دریاییِ آمریکا را در بحرین کوبیدند و خسارت زدند که عملا دیگر قابل استفاده نیست؛ اعترافی که تشکر وزیرخارجه ما را در پی داشته! که هانگ کائو ناچار شده درباره قدرت نیرو‌های مسلحِ ایران اینقدر صریح اظهار نظر کند.

نه تنها پایگاه ها، که اقدامات خیره کنندهِ ایران، چشم رسانه‌های جهان را گرفته. از شکارِ زیر دریاییِ بدون سرنشین و قایق کنترل از راه دور تا درهم کوبیدن هواپیما‌های آمریکایی در اردن، از رویترز و گاردین تا فرانس پرس و بلومبرگ؛ شکار زهپادِ آمریکایی را به یکی از تیترهایِ اصلی خودشون تبدیل کردند. زهپادی که به اعتراف ِهمین رسانه‌ها از جدیدترین و هوشمندترین تجهیزات آمریکاس؛ به اینا اضافه کنید ۸ فروند جنگنده F-۱۵ و یک فروند هواپیمای A-۱۰ که بنا بر گزارش ِرویترز در حمله‌های چند شب پیشِ ایران به اردن فعلا از رده خارج شدند.

پیروزی‌های ایران و ناکامی‌هایِ ترامپ، موج انتقاد‌ها را در داخلِ آمریکا تشدید کرده. مثلِ انتقاد هیلاری کلینتون که سال‌ها وزیر خارجه آمریکا بوده؛ کلینتون گفته: ما باعث شدیم ایران قوی شود و خودمان یک عامل آشوب در جهان شویم. کشوری که به اذعانِ نشریه آتلانتیک، رئیس جمهورِش یعنی ترامپ، از اینکه نتونسته ایران را وادار به تسلیم کند، سرخورده و مأیوس است. این حال و وضع، احتمالا عاملی شده تا ونس، معاون رئیس جمهورِ آمریکا، رئیس اش را دور بزند و برخلافِ روال معمول، خودش مستقیم از فرماندهانِ نظامیِ این کشور درباره جنگْ ارزیابی بخواهد؛ و البته آن چه در پاسخ شنیده، چیزی نبوده جز نگرانی و هشدار درباره کاهش ذخایرِ حیاتی تسلیحات آمریکا، مثلِ رهگیر‌های پاتریوت و موشک‌های دوربُرد.

این ضعف در عرصه هایِ دیگه ازجمله دیپلماسیِ آمریکا هم نُقلِ محافل رسانه ایِ شده تا جاییکه فایننشال تایمز نوشته: بی تجربگیِ کوشنر و ویتکاف، دیپلماسی ِآمریکا را به بن بست کشانده .اما روایت‌ها از جبههِ مقابل ِاستکبار، روایت‌های پیروزی است. از ایران تا یمن؛ پیروزی‌هایی که، "برخلافِ" برآوُردهایِ روی کاغذِ غربی هاست و از فتح الفتوحِ یمنی‌ها در سُلطه شون بر تنگه باب المندبْ حکایت دارد. این خطِ ممتدِ مقاومت و پیروزی که از تنگه هرمز تا باب المندب کشیده شده، حالا پررنگتر از قبل، به یکی از عوامل تعیین کنندهِ امنیت کشتیرانی و بازارِ انرژی تبدیل شده. زنجیره این تحولات در شاخص قیمت نفت، بیشتر به چشم می آید که تا بیش از ۱۱۰ دلار هم پیش رفت و اثرش در آمریکا ملموس تر شد.

ملموس مثل قیمتِ گازوئیل که اولین بار در تاریخ این کشور از ۶ دلار در هر گالنْ عبور کرد. آن طورکه پولیتیکو گزارش داده، این بالارفتن ِقیمت‌ها برای هر خانوارِ آمریکایی هزار و ۶۵۰ دلار هزینه داشته؛ این یعنی جنگ ایران، در سبد خرید آمریکایی‌ها خودش را نشون داده و این همان نقطه ای که باید پرسید: آمریکا با چه هدفی وارد این جنگ شد و امروز در چه نقطه‌ای ایستاده؟ در طرفِ مقابل، ایران با تمرینِ ۴۷ سال اقتصاد مقاومتی، بلد است چطور هزینه جنگ وُ تحریم را با فعال نگه داشتنِ مسیر‌های اقتصادی و دیپلماسی وَ عمیق کردنِ همکاری با دوستانِ غیرغربی، تدبیر و مدیریت کنه؛ حضور امروز رئیس جمهورْ پزشکیان در نشست سران بریکس نمونه‌ای از این دیپلماسیِ سطح بالاست که بی پرده از هدف ایران در این سازمان گفت: مقابله با یکجانبه گراییِ آمریکا و تلاش برای رهایی از وابستگیِ ارزی و بانکی به دلار؛ و شاید مهمترین روایتِ این روز‌های جنگْ همین باشد: جنگ را می شود از یک نقطه آغاز کرد، اما نمیشه تعیین کرد تا کجا پیش برود. مخصوصاً وقتی یک طرف ماجرا، ایران ایستاده باشد. با پشتوانه ِ۹۰ میلیون جانفدا که ۱۹۶ شَبه همدلی و استقامت رو در خیابان ها و میدان ها، معنا کردند.