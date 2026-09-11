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حمله بهترین مقاومت است

سخنگوی نیرو‌های مسلح در بیانیه‌ای اعلام کرد: یمن ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل مزدوران سعودی را تصرف و پاکسازی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۲۱:۱۷
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برچسب ها: یمن ، نیروهای مسلح یمن ، تنگه باب المندب
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