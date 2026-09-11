در بیست‌وچهارمین مرحله از اجرای طرح «مهتاب»، ۲۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با تلاش شرکت توزیع نیروی برق و همکاری نیروی انتظامی در خرم‌آباد کشف و ضبط شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اظهار کرد: در بیست‌وچهارمین مرحله از اجرای طرح «مهتاب» و بر اساس پایش‌های مستمر و دریافت گزارش‌های مردمی، تیم مشترک دفتر حراست این شرکت و فرماندهی انتظامی استان، در عملیاتی هدفمند موفق به شناسایی و جمع‌آوری ۲۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان خرم‌آباد شدند.

شیرزاد جمشیدی با تأکید بر اینکه این اقدام با هدف مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ پایداری شبکه برق صورت گرفته، افزود: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این تعداد ماینر حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کردند که معادل مصرف انرژی یک خانوار در بازه‌ای بیش از ۶ ماه است.

این مسئول با بیان اینکه هزینه برق مصرفی این تجهیزات بر اساس تعرفه صنعتی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: فعالیت این دستگاه‌ها علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه سراسری، موجب انتشار حدود ۵.۲ تن دی‌اکسید کربن در محیط‌زیست شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در پایان با تأکید بر تداوم این برخوردها، نقش گزارش‌های مردمی را در شناسایی این مراکز مؤثر دانست و تصریح کرد: برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز به منظور صیانت از حقوق مشترکین و پایداری شبکه با جدیت ادامه خواهد داشت.