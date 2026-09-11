مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و نود و پنجمین شب حضور در تجمعات شبانه برادامه راه رهبر شهید و شهدای انقلاب تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی و غیور آذربایجان غربی همپای دیگر ایرانیان مقاوم در صد و نود و پنجمین رزمگاه شبانه حضور یافتند و بر ادامه راه رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات ضمن تاکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان را ضروری دانستند.

انتقام خون پاک قائد شهید امت و شهدای گرانقدر، صیانت از کیان کشور، اعمال حق طبیعی و قانونی ایران در تنگه هرمز و پاسخ کوبنده به شرارت ها و جنایت های دشمنان از مهم‌ترین مطالبات مردم در این تجمعات بود.