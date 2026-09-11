به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: هیئتی ویژه از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و همچنین انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌ المللی استان، با دستور و ابلاغ استاندار خراسان رضوی در مرز دوغارون مستقر شده‌ اند تا چالش‌ ها، مشکلات و موانع این معبر زمینی را به صورت میدانی بررسی کنند.

حسین جمشیدی افزود: این ماموریت در راستای سیاست‌ های توسعه تجارت خارجی، تسهیل فرایندهای مرزی و افزایش بهره‌ وری کاری در مرز بین‌ المللی دوغارون صورت می‌ گیرد و پس از شناسایی موانع و مسائل، راهکارهای عملیاتی نیز به نماینده عالی دولت در خراسان رضوی و نهادهای ملی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌ های اجرایی مستقر در مرز دوغارون برای روان‌ سازی ترددها تلاش می‌ کنند، ادامه داد: میانگین رفت و آمد ناوگان حمل و نقل کالا در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به پارسال با رشد ۲ برابری به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دستگاه در روز رسیده است که هدف‌ گذاری شده تا این رقم به ۲ هزار دستگاه در روز افزایش یابد.

فرماندار تایباد بیان کرد: تصمیم‌ گیری‌ های سلیقه‌ ای و سازماندهی‌نشده و رویکردهای جزیره‌ ای در مرز دوغارون باید حذف شوند و جای خود را به روش‌ های علمی، کارشناسی و داده‌ محور مبتنی بر واقعیت‌های میدانی دهند که مورد تأکید رئیس‌ جمهور و سیاست‌ های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

جمشیدی اضافه کرد: کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌ های مرزی، یکی از مهمترین مسائل موجود در گذرگاه بین‌ المللی دوغارون است و با توجه به حجم گسترده تردد کامیون‌ها، وسعت خدمات و فعالیت ۱۶ ساعته، منابع انسانی موجود پاسخگوی نیاز فعلی نیست که به طور قطع تقویت این مقوله باید در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و سرعت‌ بخشی در ترخیص کالا، خواسته منطقی بازرگانان و رانندگان ایرانی و افغانستانی در مرز دوغارون است و باید با همگرایی، استفاده از تحلیل‌ های آماری و اصلاح فرآیندها به این نقطه دست یابیم.

فرماندار تایباد با اشاره به اهمیت مرزهای شرقی کشور گفت: مرز دوغارون در شرایط حساس کنونی به عنوان یک گذرگاه راهبردی عمل می‌کند و علاوه بر ثبات صادرات و ترانزیت کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه، امکان تأمین نیازهای داخلی از طریق این معبر وجود دارد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و مردمی و اساتید دانشگاه در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و به علت برخورد مستقیم با حوزه‌ های مختلف، می‌ توانند بعضاً بهتر و کارآمدتر از دستگاه‌ های دولتی تصمیم‌ گیری و تصمیم‌ سازی کنند.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.