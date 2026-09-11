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بدون تعارف با خانواده مهندسِ شهر‌های موشکی ایران

بدون تعارف این هفته مهمان همسر شهید مصطفی عارف بود، بزرگ مردی که سال‌های سال در گمنامی برای امنیت ایران تلاش کرد و از جان مایه گذاشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۲۱:۰۹
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برچسب ها: بدون تعارف ، موشک های ایران ، شهرهای موشکی
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