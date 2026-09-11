به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،خطیب جمعه شهر یاسوج در جمع نماز گزاران گفت: انهدام بالگردها و جنگنده‌های متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.

آیت‌الله حسینی در ادامه با تبریک پیروزی‌های چشمگیر نیروهای یمنی، به اسارت گرفتن هزاران نیروی مزدور و آزادسازی مناطق استراتژیک تا تنگه باب‌المندب را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت دانست و افزود: این پیروزی‌ها نویدبخشِ پایانِ سلطه‌گری بیگانگان در آبراه‌های حیاتی منطقه است.

نماینده ولی فقیه در استان به رویکرد دوگانه و سیاسی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی هرگز از آرمان‌ها، دانش بومی هسته‌ای و اقتدار ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آیت‌الله حسینی با ابراز گلایه از وضعیت برخی نانوایی‌ها، از متولیان خواست بیش از پیش بر نحوه پخت نان نظارت کنند .