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خطیب جمعه شهر یاسوج در جمع نماز گزاران گفت: انهدام بالگردها و جنگندههای متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،خطیب جمعه شهر یاسوج در جمع نماز گزاران گفت: انهدام بالگردها و جنگندههای متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.
آیتالله حسینی در ادامه با تبریک پیروزیهای چشمگیر نیروهای یمنی، به اسارت گرفتن هزاران نیروی مزدور و آزادسازی مناطق استراتژیک تا تنگه بابالمندب را نشانهای از تغییر موازنه قدرت دانست و افزود: این پیروزیها نویدبخشِ پایانِ سلطهگری بیگانگان در آبراههای حیاتی منطقه است.
نماینده ولی فقیه در استان به رویکرد دوگانه و سیاسی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی هرگز از آرمانها، دانش بومی هستهای و اقتدار ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
آیتالله حسینی با ابراز گلایه از وضعیت برخی نانواییها، از متولیان خواست بیش از پیش بر نحوه پخت نان نظارت کنند .