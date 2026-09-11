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نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۲۱ کلاس درس به فضاهای آموزشی این شهرستان اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مجید نصیرپور با قدردانی از تلاش خیرین مدرسه ساز و اداره کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی گفت:در شرایط جنگ تحمیلی سوم طرح های عمرانی در شهرستان سراب شتاب مناسبی داشت و عملیات احداث مدرسه ۱۲ کلاسه مزین به نام رهبر شهید انقلاب اسلامی به اتمام رسید.
وی ادامه داد:با بهره برداری از این طرحها حدود ۴۵۰ دانش آموز در مدارس شهری و روستایی از فضای آموزشی مناسب بهرهمند خواهد شد.