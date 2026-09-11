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مردم انقلابی خوی با حضور در صد و نود و پنجمین تجمع شبانه برایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی با حضور در میدان غدیر، با سردادن شعارهای حماسی و مذهبی و گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت و انسجام و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ایستادگی در برابر دشمنان و ادامه مسیر عزت، مقاومت و ولایتمداری تأکید کردند.
این راهپیمایی و اجتماع، جلوهای از حضور مردمی و همبستگی مردم خوی در پاسداشت یاد شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی بود.