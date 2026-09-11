به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان عصر جمعه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتسال در سالن ورزشی شهدای پالایشگاه شهرک شهید محمد منتظری اصفهان به مصاف تیم فوتسال مس سونگون رفت و با ارایه یک بازی زیبا و برتر با نتیجه ۶ بر سه به برتری رسید.

این بازی با شروع طوفانی بازیکنان تیم میهمان آغاز شد اما رفته رفته بازی به تعادل رسید و میزبان توانست جلوی حملات حریف را بگیرد و بر توپ و میدان مسلط شود و با ۲ گل امیرحسین تاجیک و سپهر صفری به برتری ۲ بر صفر برسد که البته مجتبی پارساپور در دقایق پایانی نیمه نخست

یکی از این ۲ گل را جبران کرد تا ۲ تیم با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده اصفهان به رختکن بروند.

در نیمه دوم، هرچند تیم میهمان ترکیب خود را با چند تغییر تاکتیکی روانه میدان کرد، اما تعادل بازی حفظ شد و مانند نیمه اول، از اواسط این نیمه نیز تیم پالایش نفت اصفهان به گل‌های دیگری دست یافت و ابتدا سعید ممبینی گل سوم پالایش نفت را به ثمر رساند و هرچند مانی قانع باز را سه بر ۲ کرد، اما سه گل دیگر که ۲ گل آن را امیرحسین تاجیک به ثمر رساند، نتیجه دیدار را ۶ بر ۲ به سود نماینده اصفهان کرد.

در دقایق پایانی تیم فوتسال مس سونگون با گل فرهاد فخیم اختلاف را به سه کاهش داد، اما سرانجام این نماینده اصفهان بود که توانست با برتری ۶ بر سه به نخستین پیروزی فصل برسد.

پالایش نفت اصفهان با کسب پیروزی در بازی عصر امروز ۶ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و تیم فوتسال مس سونگون که تا پیش از این بازی صدر نشین بود با همان ۹ امتیاز به رده دوم جدول ۱۴ تیمی مسابقات سقوط کرد.

امسال، سومین سال حضور تیم پالایش نفت اصفهان در لیگ برتر فوتسال است و این تیم جوان در ۴ هفته گذشته سه مساوی و یک پیروزی به دست آورده است.

پالایش نفت اصفهان هفته آینده در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه‌های کشور هفته آینده در خانه حریف به مصاف تیم «فولاد هرمزگان» خواهد رفت.