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دستیار هوشمند اسلامی «برهان AI» با هدف پاسخگویی به پرسش های دینی، فکری و اجتماعی نسل جوان و دانشجویان و با تکیه بر دانش بومی در مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر دستیار هوشمند اسلامی «برهان AI» با تأکید بر ضرورت بومی سازی فناوری هوش مصنوعی اظهار کرد: یکی از نکات مهم در حوزه هوش مصنوعی بومیسازی آن بر اساس مبانی اسلامی، انقلابی و فرهنگی ایران اسلامی است از همین رو، مجموعهای از نخبگان و استادان حوزه و دانشگاه در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا دستیار هوشمندی را متناسب با نیازهای جامعه طراحی و تولید کنند.
ایمانی مقدم ادامه داد: حاصل این همکاری تولید چت باتی با عنوان «دستیار هوشمند اسلامی برهان» است که با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه به ویژه نوجوانان، جوانان، دانشجویان و جامعه دانشگاهی طراحی شده است.
وی بیان کرد: این دستیار هوشمند تلاش میکند به پرسش های کاربران در زمینه های مختلف به خصوص موضوعات دینی، اعتقادی و فکری پاسخ دهد و امیدواریم «برهان AI» بتواند در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی و تقویت فعالیت های تبلیغی و معرفتی، گام مؤثری بردارد.
مدیر دستیار هوشمند اسلامی «برهان» درباره ویژگی های این سامانه گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های «برهان AI»، برخورداری از هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی در شیوه پاسخگویی است.
وی افزود: این دستیار هوشمند چهار سبک پاسخگویی را در اختیار کاربر قرار میدهد که شامل پاسخ کوتاه، پاسخ کامل و مستند، پاسخ پژوهشی و پاسخ با سبک دانشجویی است.
ایمانی مقدم درباره سبک دانشجویی توضیح داد: در این شیوه، تلاش شده است پاسخ ها با زبان و ادبیات مورد استفاده دانشجویان ارائه شود. برای طراحی این بخش نیز مطالعاتی درباره نیازها و سلیقه های دانشجویان انجام شده است تا پاسخ ها متناسب تر با فضای دانشگاهی و مخاطبان جوان باشد.
وی با اشاره به حمایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان خراسان رضوی از این طرح گفت: «برهان AI» با حمایت این نهاد ایجاد شده و امیدواریم بتواند در عرصه دانشگاهی و در مسیر تحقق اهداف تبلیغی و معرفتی اسلام، نقش مؤثری ایفا کند.
مدیر دستیار هوشمند اسلامی «برهان» درباره منابع اطلاعاتی این سامانه نیز گفت: دادههای مورد استفاده در «برهان AI» صرفا به اطلاعات دینی یا دادههای ایرانی و اسلامی محدود نمیشود. این چتبات به فضای وب جهانی متصل است و امکان استفاده از اطلاعات و منابع گسترده موجود در وب را دارد.
وی تأکید کرد: نکته مهم این است که نحوه پردازش و ارائه پاسخ ها بر اساس مبانی اسلامی انقلابی و ایرانی تنظیم شده است بنابراین کاربر می تواند در حوزه های مختلف از این دستیار هوشمند سؤال کند.
ایمانی مقدم افزود: «برهان AI» صرفاً برای پاسخ گویی به مسائل دینی طراحی نشده و کاربران می توانند درباره موضوعات مختلف از جمله سبک زندگی، موسیقی، ورزش و موضوعات روز جامعه نیز از آن پرسش کنند، اما پاسخ ها با توجه به چارچوب ها و مبانی تعریف شده برای این سامانه ارائه می شود.
وی یکی دیگر از ویژگی های مهم «برهان AI» را توجه به استناددهی دقیق به منابع دینی معتبر دانست و گفت: دقت در استناد به منابع دینی معتبر موجود در فضای وب یکی از نکات مهم در طراحی این دستیار هوشمند بوده است.
مدیر دستیار هوشمند اسلامی «برهان» ادامه داد: به ویژه در پاسخگویی به پرسش های شرعی و مسائل دینی، تلاش شده است پاسخ ها بر پایه منابع معتبر و قابل اعتماد ارائه شود تا کاربران بتوانند با اطمینان بیشتری از این ابزار در حوزه های معرفتی و دینی استفاده کنند.
ایمانی مقدم ابراز امیدواری کرد: دستیار هوشمند اسلامی «برهان AI» بتواند با بهره گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و در عین حال حفظ چارچوب های ایرانی، اسلامی و انقلابی، به ابزاری مؤثر برای پاسخگویی به پرسش های نسل جوان و به ویژه دانشجویان تبدیل شود