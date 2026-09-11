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امام جمعه شهرستان رباط کریم، در خطبههای نماز جمعه با اشاره به شکست ناوگان آمریکایی، تأکید کرد که پیروزی تنها از مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان به دست میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی در خطبههای نماز جمعه این هفته گفت: با هدف قرار دادن ناو هواپیمابر و ناوشکنهای آمریکا که مجبور به فرار و عقب نشینی تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از مرزهای آبی ما شدند، افسانه شکست ناپذیری ناوهای آمریکایی فرو ریخت.
وی افزود: آنچه این روزها در پهنه نبرد دریایی میگذرد اثبات این واقعیت است که پیروزی نه از مسیر انفعال و سیگنال ضعف بلکه از مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان به دست میآید.
خطیب جمعه رباط کریم بااشاره به تسلط کامل انصارالله یمن بر تنگه باب المندب بیان کرد: این موضوع از این پس خواب راحت را از آمریکاومتحدانش خواهد ربود.
وی در بخش دیگری باانتقاد از کسانی که با طرح کلیدواژههایی نظیر صلح شرافتمندانه، پایان عزتمندانهی جنگ و رفراندوم، برای ملت ایران نسخه تسلیم میپیچندافزود: ملت غیرتمند ایران اسلامی در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود لحظهای درنگ نکرده و تا آخرین نفر، تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون خود در برابر متجاوزان خواهند ایستاد.