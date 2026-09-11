هفته چهارم لیگ برتر فوتسال با پیروزی فولاد هرمزگان مقابل شهرداری ساوه و شکست مس سونگون مقابل پالایش نفت اصفهان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتسال امروز (۲۰ شهریور) با برگزاری ۴ دیدار به پایان رسید.

در مهم‌ترین بازی‌ها، فولاد هرمزگان از سد شهرداری ساوه گذشت، مس سونگون مغلوب پالایش نفت اصفهان شد و گهر زمین سیرجان، فولاد زرند ایرانیان را شکست داد.

با پایان هفته چهارم، گهر زمین سیرجان با ۱۰ امتیاز صدرنشین است، پالایش نفت بندرعباس با ۱۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد و فولاد هرمزگان با ۹ امتیاز در رتبه سوم ایستاد.

نتایج بازی‌های امروز:

پالایش نفت اصفهان ۶ - مس سونگون ۳

نگین تندیس قرچک ۲ - دلسوختگان قم صفر

فولاد زرند ایرانیان صفر - گهر زمین سیرجان ۶

شهرداری ساوه ۲ - فولاد هرمزگان ۴