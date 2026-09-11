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رئیس هیئت کشتی لرستان گفت: سام ملکی آزادکار لرستانی در وزن ۶۵ کیلوگرم با کسب مدال طلا و قهرمانی این رقابتها به ترکیب تیم ملی برای المپیک دانشآموزی برزیل راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس هیئت کشتی لرستان با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی دانشآموزی کشور در رده نوجوانان آزاد و فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران گفت: سام ملکی آزادکار لرستانی در وزن ۶۵ کیلوگرم با کسب مدال طلا و قهرمانی این رقابتها به ترکیب تیم ملی برای المپیک دانشآموزی برزیل رسید.
فرید بهرامی افزود: تیم کشتی آزاد دانشآموزان لرستان با ۹ شرکتکننده در این مسابقات حضور پیدا کرد که علاوه بر طلای سام ملکی، داریوش علیپور در وزن ۵۵، طاها دالوند در وزن ۶۵ و هومن کلهری در وزن ۷۱ کیلوگرم نیز صاحب سه مدال برنز شدند.
بهرامی گفت: در رشتهفرنگی نیز لرستان با ۷ شرکتکننده حضور پیدا کرد که توانست یک مدال نقره توسط رضا جلیلی در وزن ۷۱ کیلوگرم و یک مدال برنز توسط مازیار خاکباز در وزن ۵۱ کیلوگرم به دست آورد.
وی بیان کرد: سام ملکی اهل شهرستان الیگودرز، داریوش علیپور، طاها دالوند و هومن کلهری هر سه اهل شهرستان بروجرد، رضا جلیلیان اهل شهرستان خرمآباد و مازیار خاکباز اهل شهرستان ازنا از استان لرستان هستند.