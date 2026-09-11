برگزاری لیگ برتر هندبال ساحلی با حضور ۹ تیم
سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشورمان با حضور ۹ تیم از فردا در اصفهان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور از فردا شنبه (۲۱ شهریور) به میزبانی استان اصفهان آغاز میشود و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.
لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور از سال ۱۴۰۳ و در راستای برنامهریزی و توجه ویژه فدراسیون هندبال به توسعه و گسترش رشته هندبال ساحلی آغاز به کار کرد و در سومین دوره نیز با استقبال مطلوب تیمها همراه شده است.
در این دوره از رقابتها ۹ تیم حضور دارند که اسامی آنها به شرح زیر است:
شهید آوینی آیسک، نماینده اصفهان، آراتایل اصفهان، فجر شهید شعبانی کنگان، نماینده قم، شهرداری بندرانزلی، شهرداری ارومیه، خاننشین نوشهر و نماینده نجفآباد
قرعهکشی این دوره از رقابتها فردا و با ورود تیمها به محل برگزاری مسابقات، برگزار می شود.