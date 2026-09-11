به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هنوز نوشته های شیرین اما گزنده گل آقا در ستون یک حرف حساب و مجله ، هفته نامه و سالنامه گل آقا در یادها باقی مانده است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی در مراسم گرامیداشت زادروز کیومرث صابری فومنی که در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزارشد، گفت: بزرگداشت گل آقا صرفا بزرگداشت یک طنزپرداز نیست بلکه پاسداشت یک سنت فرهنگی است و ریشه در بنیان فرهنگی این سرزمین دارد.