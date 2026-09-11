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فرماندار ممسنی از مردم، فعالان محیط زیست و سازمانهای مردمنهاد این شهرستان خواست برای کمک به مهار آتشسوزیهای گسترده در مناطق «درا»، «شاهون» و «شیراسپاری» در کنار نیروهای عملیاتی حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همتی با توجه به گسترش آتشسوزی در چند نقطه از عرصههای طبیعی ممسنی، در غرب فارس بر استفاده از ظرفیتهای مردمی برای مهار آتش و پشتیبانی از نیروهای منابع طبیعی تأکید کرد.
وی از داوطلبان و اعضای انجمنهای حامی زاگرس خواست در صورت امکان، تجهیزات مورد نیاز از جمله دمندههای هوا و مخازن آب را برای تسریع در عملیات اطفای حریق به همراه داشته باشند.
فرماندار ممسنی همچنین بر ضرورت همکاری و همبستگی همه ظرفیتهای شهرستان برای حفاظت از عرصههای طبیعی و جلوگیری از گسترش آتشسوزی تأکید کرد.