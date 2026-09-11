سن ایچ ساوه در بندر عباس امتیاز گرفت، پالایش نفت شازند و شهرداری ساوه مقابل حریفان خود تن به شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته چهارم سن ایچ ساوه در بندرعباس با صدرنشین لیگ پالایش نفت این شهر یک - یک مساوی کرد، پالایش نفت شازند بعد از دو برد دلچسب در خانه با ۵ گل مغلوب گیتی پسند اصفهان شد و شهرداری ساوه هم ۴ دو به تیم فوتسال فولاد هرمزگان باخت.

بدین ترتیب در پایان هفته چهارم پالایش نفت شازند با ۷ امتیاز در رده پنجم موقعیت جدولی بهتری از دیگر سالنی بازان استان دارد و شهرداری و سن ایچ ساوه هر دو با ۳ امتیاز در رده‌های یازدهم و دوازدهم جدول قرار دارند.

در هفته پنجم این رقابت‌ها پنجشنبه ۲۶ شهریور شهرداری ساوه با تیم فوتسال دلسوختگان قم مسابقه می‌دهد، سن ایچ در ساوه میزبان تیم پردیس شهید شیری قزوین است و پالایش نفت شازند از تیم فولاد زرند ایرانیان پذیرایی می‌کند.