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جشنواره طبخ آبزیان با هدف معرفی ظرفیتهای بخش شیلات در محل روستابازار شهرستان تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره طبخ آبزیان با هدف ترویج فرهنگ مصرف آبزیان، معرفی ظرفیتهای بخش شیلات و تشویق خانوادهها به استفاده از غذاهای متنوع و سالم دریایی، روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل روستابازار شهرستان تفرش برگزار شد.
این جشنواره با حضور مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان و شهروندان برگزار شد.
در این برنامه، شرکتکنندگان با تهیه و طبخ انواع غذاهای متنوع با استفاده از آبزیان، ضمن به نمایش گذاشتن توانمندیها و خلاقیتهای خود، با شیوههای مختلف طبخ و مصرف آبزیان آشنا شدند.
همچنین در حاشیه این جشنواره، برنامههای متنوعی با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش غذایی آبزیان و ترویج الگوی صحیح مصرف برگزار شد.
در پایان نیز از برگزیدگان جشنواره تجلیل شد.