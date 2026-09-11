مردم ایران با توکل به قدرت الهی و حمایت از رزمندگان اسلام امروز قدرت پوشالی امریکا درمنطقه را وادار به شکست کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه موقت زاهدان درخطبه‌های امروز نمازجمعه با اشاره به عملیات‌های غرور آفرین رزمندگان اسلام برعلیه پایگاه‌ها و ناو‌های امریکایی در منطقه گفت: درسایه این اقتدار و حمایت مردمی بزودی شاهد شکست نیروی دریایی امریکا در آب‌های خلیج فارس خواهیم بود و این متجاوزان برای همیشه منطقه را ترک خواهند کرد.

حجت السلام رمضانی از حضور مردم دراجتماعات شبانه به عنوان نمادی مهم از انسجام ملی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دربرابر دشمنان نام برد و از مردم خواست باحضور دراجتماعات شبانه همچنان میدان را حفظ کنند.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت و تأکید بر کلیدواژه «ایران قوی» گفت: بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری برای رسیدن به ایران قوی وغلبه بر دشمنان، آحاد مردم و مسئولان ازهیچ تلاشی درمسیر وحدت وانسجام ملی و خدمت به مردم و شکوفایی کشور نباید کوتاهی ودریغ کنیم.

خطیب نماز جمعه زاهدان همچنین با اشاره به نقش صدا و سیما در تحولات اخیر بیان کرد: رسانه ملی یکی از مراکز مهم کشور برای تبیین معارف دینی، معارف انقلاب و دستاورد‌های جمهوری اسلامی است و در جنگ اخیر نیز مردم را نسبت به نقشه‌های دشمن آگاه کرده و تحلیل‌های مورد نیاز را ارائه داده وامروز عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی در تبین جنایات استکبار جهانی و وحدت ملی قابل تقدیر است.

حجت السلام رمضانی همچنین درپایان خطبه‌های نماز با تاکید بر هوشیاری مسئولان ومردم دربرابر توطئه‌های دشمن شکست خورده امریکا مبنی بر ایجاد خطای محاسباتی در جامعه ضرورت تلاش مسئولان خصوصا دولت را در حل برخی مشکلات اقتصادی مردم مورد تاکید قرار داد.