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حاضران در این اجتماع، ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی آمریکاییها، حمایت کامل خود را از نیروهای مسلح ایران اسلامی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حاضران در این اجتماع، ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی آمریکاییها، حمایت کامل خود را از نیروهای مسلح ایران اسلامی اعلام کردند.
مردم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از جنایتهای دشمنان قسمخورده نظام اسلامی اعلام کرده و با سردادن شعارهای حماسی، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح قهرمان و جانبرکف ایران اسلامی به منصه ظهور رساندند.