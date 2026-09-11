به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حاضران در این اجتماع، ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی آمریکایی‌ها، حمایت کامل خود را از نیروهای مسلح ایران اسلامی اعلام کردند.

مردم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از جنایت‌های دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی اعلام کرده و با سردادن شعارهای حماسی، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح قهرمان و جان‌برکف ایران اسلامی به منصه ظهور رساندند.



