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تیم کشتی ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای ارتشهای جهان در لاگوس نیجریه، به مقام نایب قهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کشتی ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رقابت های ارتشهای جهان (سیزم) در لاگوس نیجریه، با کسب ۲ نشان طلا و یک نقره، نایب قهرمان شد.
در این رقابت ها، علیرضا صدقانی در وزن ۸۰ کیلوگرم و عرفان جعفری در وزن ۹۰ کیلوگرم نشان طلا گرفتند، همچنین مهدی دشتی در وزن ۷۰ کیلوگرم نشان نقره کسب کرد.
در این مسابقات روسیه به مقام نخست رسید و الجزایر در جایگاه سوم قرار گرفت.
این رقابتها با حضور ۲۰ تیم از کشورهای جهان عضو سیزم برگزار شد.