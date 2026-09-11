تیم کشتی ساحلی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های ارتش‌های جهان در لاگوس نیجریه، به مقام نایب قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کشتی ساحلی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در رقابت های ارتش‌های جهان (سیزم) در لاگوس نیجریه، با کسب ۲ نشان طلا و یک نقره، نایب قهرمان شد.

در این رقابت ها، علیرضا صدقانی در وزن ۸۰ کیلوگرم و عرفان جعفری در وزن ۹۰ کیلوگرم نشان طلا گرفتند، همچنین مهدی دشتی در وزن ۷۰ کیلوگرم نشان نقره کسب کرد.

در این مسابقات روسیه به مقام نخست رسید و الجزایر در جایگاه سوم قرار گرفت.

این رقابت‌ها با حضور ۲۰ تیم از کشور‌های جهان عضو سیزم برگزار شد.