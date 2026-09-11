به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین اختتامیه ششمین جشنواره دانش‌آموزی «هزارفانوس»، ویژه شبکه مدارس علوم و معارف اسلامی، با معرفی ایده‌های برتر در مشهد برگزار شد.

این رویداد که با هدف پیوند میان «مطالعه» و «حل مسائل جامعه» طراحی شده است، با افتتاح رسمی دوره هفتم همراه بود.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، دانش‌ آموزانِ ایده‌ پرداز، دستاوردهای خود را در نمایشگاهی تخصصی به نمایش گذاشتند. طرح‌ های ارائه‌ شده بر حل چالش‌ های فرهنگی، اجتماعی و دینی جامعه تمرکز داشت.

بازدید مسئولان از این نمایشگاه، بخش کلیدی رویداد بود تا از نزدیک فرآیند ایده‌ پردازی تا رسیدن به راهکار عملی توسط دانش‌ آموزان بررسی شود.

جشنواره «هزارفانوس» می‌ کوشد با فراتر رفتن از آموزش‌ های نظری، دانش‌ آموزان را به «مسئله‌ شناس» و «حل‌ کننده چالش‌ های محیط پیرامون» تبدیل کند. با پایان این دوره و ارزیابی‌ های صورت‌ گرفته در نشست‌ های تخصصی، مسیر اجرایی و شاخص‌ های کیفی هفتمین دوره جشنواره نیز با تأکید بر تقویت مهارت‌ های تحلیلی دانش‌ آموزان نهایی شد.