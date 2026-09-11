به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در گرامیداشت یاد احسان منتشلو محفل انس با قرآن کریم در مسجد جامع شهر دلبران برگزار شد.

ستوان دوم احسان منتشلو از پرسنل راهور استان چهاردهم شهریور در حادثه انفجار تانکر سوخت در سنندج جان خود را از دست داد.

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با پیگیری سالار مرادی، نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران، و بر اساس دستور کتبی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، این بنیاد آمادگی خود را برای تأمین مسکن خانواده‌هایی که در حادثه انفجار تانکر سوخت دچار آسیب شده‌اند، اعلام کرد.

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نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در صحن مجلس شرایط بازار ارز و نوسانات اخیر را مورد نقد قرار داد.

زندیان همچنین بر ضرورت صیانت از ارزش پول ملی و همچنین اتخاذ تدابیر ویژه اقتصادی توسط بانک مرکزی تاکید کرد.

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مرحله مصاحبه عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه امروز در سنندج برگزار شد.