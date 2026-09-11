دادستان کل کشور، در هفتمین نشست دادستان‌های کل کشور‌های عضو اکو در ترکستان قزاقستان، با تأکید بر «دیپلماسی حقوقی» و «امنیت تقسیم‌ناپذیر»، گفت: مجرمان از ما سریع‌تر حرکت می‌کنند، زیرا به مرز‌ها و محدودیت‌های حاکمیتی پایبند نیستند و مقابله با جرایم فراملی نیازمند همکاری قضایی فوری و بدون تشریفات پیچیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفتمین نشست دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور هیئت‌های نمایندگی کشور‌های عضو در ترکستان قزاقستان برگزار شد و دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با عنوان «عدالت در عصر پیوندها؛ همگرایی قضایی و چالش‌های نوین» بر ضرورت همکاری قضایی فرامرزی تأکید کرد.

حجت الاسلام محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور با اشاره به تغییر ماهیت جرایم سازمان‌یافته گفت: شبکه‌های جرایم فراملی دیگر سازمانی هرمی نیستند، بلکه به بستر‌های جرم تبدیل شده‌اند که مواد مخدر را با ارز دیجیتال جابه‌جا می‌کنند و سرمایه‌های آلوده را در چشم‌برهم‌زدنی منتقل می‌سازند.

دادستان کل کشور با هشدار درباره پیشتازی مجرمان نسبت به دستگاه‌های قضایی، افزود: ما نمی‌توانیم با ابزار‌های قرن بیستمی با جرایم قرن بیست‌ویکمی مبارزه کنیم. همکاری در این حوزه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار اخلاقی و امنیتی است.

موحدی‌آزاد با اشاره به فضای سایبری به عنوان «بزرگ‌ترین فرصت و خطرناک‌ترین میدان مین»، خواستار ایجاد سیستم هشدار سریع منطقه‌ای شد و گفت: یک تماس تلفنی امن یا ایمیل رمزگذاری‌شده بین دادستانی‌ها می‌تواند جلوی یک فاجعه بزرگ سایبری را بگیرد.

وی همچنین با یادآوری حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و مراسم عروسی سیریک، این اقدامات را مصداق بارز نقض حقوق بشر و جنایت جنگی خواند و از کشور‌های عضو اکو خواست در محکومیت این اقدامات ضدبشری با ایران هم‌صدا شوند و تأکید کرد: سکوت در برابر کشته شدن کودکان، به معنای عادی‌سازی خشونت است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه عدالت نباید قفلی بر دروازه‌های تجارت باشد، گفت: ما باید مراقب باشیم در تعقیب مجرمان، زنجیره تأمین تجارت حلال و قانونی را فلج نکنیم. تعامل دادستانی‌ها می‌تواند بستر اعتماد برای سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

موحدی آزاد در پایان با پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک و کادرسازی برای نسل جدید دادستان‌های منطقه، افزود: بیانیه این نشست باید به یک «پیمان برادری برای عدالت» تبدیل شود. بگذارید دادستانی‌های ما پیشگام دیپلماسی حقوقی در منطقه باشند. امنیت، تقسیم‌پذیر نیست؛ ما یا همه با هم در امانیم، یا خطر در خانه همه ما را خواهد زد.