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گیاه مهاجم آروجیا که به عنوان گیاه زینتی وارد کشور شده، اکنون با گسترش در مناطق مختلف گیلان، تنوع گیاهی و زیستی استان را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، آروجیا؛ گل زیبایی که به قاتل مهاجم گیلان تبدیل شده است.
پشت ظاهر زیبای آروجیا، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و کشاورزی استانمان پنهان شده است؛ این گیاه مهاجم که اگر بهموقع مهار نشود، میتواند عرصههای طبیعی و زمینهای کشاورزی را نابود کند.
این گیاه بومی آمریکای جنوبی که با نام علمی Araujia sericifera شناخته میشود، به عنوان گیاه زینتی وارد ایران شده و اکنون تا شرق گیلان گسترش یافته است.
آروجیا در شرق گیلان از جمله در شهرستان لنگرود و پارک ملی خشکی ـ دریایی بوجاق بندر کیاشهر مشاهده شده و با رشد سریع، پوشش گیاهی دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد.
این گیاه از اواخر خرداد گل میدهد و از اوایل مردادماه ماه هم میوههای کمبوزهای شکل آن ظاهر میشوند؛ هر میوه هم میتواند بیش از ۴۰۰ بذر تولید کند و با باز شدن میوه، بذرها بهسرعت پراکنده میشوند.
شیره سفیدرنگ آروجیا نیز میتواند موجب ایجاد تاول روی پوست شود و حشرات، از جمله زنبور عسل، پس از ورود به گل آن تلف میشوند.
کارشناسان هشدار میدهند گسترش این گیاه میتواند تنوع زیستی را کاهش داده و به باغداران، دامداران و زنبورداران خسارت وارد کند.
پایش، حذف و جلوگیری از پراکنده شدن بذرها، از مهمترین راهکارهای مقابله با این گیاه مهاجم است؛ اقدامی که برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی گیلان نیز در دستور کار قرار گرفته است.