رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد: در پی نگهداری سوخت، نشت وانفجار در یک منزل مسکونی در بلوار آزادگان یزد، ۴ نفر جان باختند و دو نفر دیگر از اعضای خانواده مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پاک سرشت گفت: در پی اعلام حریق یک منزل مسکونی در بلوار آزادگان، کوچه ۱۲، در ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه امروز، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: پس از اعلام این حادثه به ستاد فرماندهی، نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۸، ۱۰ و ۱۳، با چهار دستگاه خودروی عملیاتی و حضور ۱۱ آتش‌نشان، به محل حریق اعزام شدند. همچنین مدیر عملیات شیفت ۲ نیز در محل حادثه حضور داشت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت:آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و امدادرسانی به افراد گرفتار در ساختمان را در دستور کار قرار دادند. وی افزود:متأسفانه در این حادثه، سه کودک و یک زن که مادر کودکان بوده است، جان خود را از دست دادند. همچنین دو نفر دیگر، شامل یک کودک و پدر خانواده، دچار سوختگی شدید شدند که پس از اقدامات لازم، تحویل عوامل اورژانس شدند.

پاک سرشت گفت: پیکر جان‌باختگان نیز برای طی مراحل قانونی تحویل سازمان آرامستان‌ها شد.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، علت حادثه را نگهداری سوخت، نشت وانفجار عنوان کرد.