معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: دختران کاراته کیش در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان، با کسب ۱۹ نشان رنگارنگ، خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات قهرمانی کشور سبک گوجوریو سی‌واکای به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

کاراته‌کا‌های کیش در پایان این رقابت‌ها موفق شدند مجموعاً ۱۹ نشان شامل ۷ نشان طلا، ۴ نقره و ۸ برنز به دست آورند.

هاجر راستگو به عنوان مربی و عایشه صادق‌پور نیز به عنوان سرپرست در مسابقات دختران کاراته کای کیش را همراهی کردند.

هاجر راستگو در این دوره از مسابقات به‌عنوان سرداور و داور ناظر حضور داشت.