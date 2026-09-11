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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: دختران کاراته کیش در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان، با کسب ۱۹ نشان رنگارنگ، خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات قهرمانی کشور سبک گوجوریو سیواکای به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
کاراتهکاهای کیش در پایان این رقابتها موفق شدند مجموعاً ۱۹ نشان شامل ۷ نشان طلا، ۴ نقره و ۸ برنز به دست آورند.
هاجر راستگو به عنوان مربی و عایشه صادقپور نیز به عنوان سرپرست در مسابقات دختران کاراته کای کیش را همراهی کردند.
هاجر راستگو در این دوره از مسابقات بهعنوان سرداور و داور ناظر حضور داشت.