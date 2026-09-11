به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر اراک گفت: دشمن با تحریم و فشار اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است، اما با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، جوانان توانمند و مدیریت دلسوز می‌توان از این جنگ اقتصادی نیز سربلند بیرون آمد.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی که در میدان جنگ شکست خورده‌اند، تلاش دارند با تحریم و فشار اقتصادی ملت ایران را به زانو درآورند، اما با استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناوری و توان مدیریتی کشور می‌توان از جنگ اقتصادی نیز سربلند خارج شد.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر ضرورت تلاش برای حل مشکلات اقتصادی افزود: کشور از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و با همت بلند جوانان غیرتمند و مدیران مدبر می‌توان گره‌های اقتصادی را باز کرد.

وی از دولت و مجلس خواست با مدیریت دلسوزانه برای بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

امام جمعه اراک همچنین با اشاره به ضرورت پیشرفت علمی کشور گفت: علم و دانش جایگزینی ندارد و نباید در زمینه علم، دانش و معرفت از دنیا عقب بمانیم.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به شناسایی و شکار یک شناور زیرسطحی بدون‌سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز افزود: همان‌گونه که جوانان رزمنده کشور در عرصه موشکی با تکیه بر علم و دانش افتخار آفریدند، باید در همه عرصه‌های علمی نیز به جایگاهی برسیم که در دنیا حرف اول را بزنیم.

وی در آستانه آغاز سال تحصیلی، آموزش و پرورش را از مهم‌ترین عرصه‌های تربیت نسل آینده دانست و گفت: باید برای تربیت نسلی دانشمند، آگاه، زمان‌شناس، خدمتگزار و پیشرو تلاش کنیم.

امام جمعه اراک همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و بنزین تأکید کرد و افزود: همه باید در استفاده صحیح از منابع و امکانات کشور احساس مسئولیت کنیم.