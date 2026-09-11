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آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در خطبه های امروز نماز جمعه در اراک، ایرانیان را پیروز جنگ اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان در خطبههای امروز نماز جمعه شهر اراک گفت: دشمن با تحریم و فشار اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است، اما با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، جوانان توانمند و مدیریت دلسوز میتوان از این جنگ اقتصادی نیز سربلند بیرون آمد.
آیت الله دری نجف آبادی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی که در میدان جنگ شکست خوردهاند، تلاش دارند با تحریم و فشار اقتصادی ملت ایران را به زانو درآورند، اما با استفاده از ظرفیتهای علمی، فناوری و توان مدیریتی کشور میتوان از جنگ اقتصادی نیز سربلند خارج شد.
خطیب جمعه اراک با تأکید بر ضرورت تلاش برای حل مشکلات اقتصادی افزود: کشور از ظرفیتهای فراوانی برخوردار است و با همت بلند جوانان غیرتمند و مدیران مدبر میتوان گرههای اقتصادی را باز کرد.
وی از دولت و مجلس خواست با مدیریت دلسوزانه برای بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.
امام جمعه اراک همچنین با اشاره به ضرورت پیشرفت علمی کشور گفت: علم و دانش جایگزینی ندارد و نباید در زمینه علم، دانش و معرفت از دنیا عقب بمانیم.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به شناسایی و شکار یک شناور زیرسطحی بدونسرنشین آمریکایی در تنگه هرمز افزود: همانگونه که جوانان رزمنده کشور در عرصه موشکی با تکیه بر علم و دانش افتخار آفریدند، باید در همه عرصههای علمی نیز به جایگاهی برسیم که در دنیا حرف اول را بزنیم.
وی در آستانه آغاز سال تحصیلی، آموزش و پرورش را از مهمترین عرصههای تربیت نسل آینده دانست و گفت: باید برای تربیت نسلی دانشمند، آگاه، زمانشناس، خدمتگزار و پیشرو تلاش کنیم.
امام جمعه اراک همچنین بر ضرورت صرفهجویی در مصرف آب، برق و بنزین تأکید کرد و افزود: همه باید در استفاده صحیح از منابع و امکانات کشور احساس مسئولیت کنیم.