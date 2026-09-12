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مدیرعامل هلالاحمر گیلان از ثبت ۱۲۷ عملیات نجات موفق در سواحل استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس کمیته پیشگیری از سوانح و کاهش غرقشدگی استان ، با انتشار گزارش طرح سالمسازی دریا تا تاریخ ۲۰ شهریور ، از ثبت ۱۲۷ عملیات نجات موفق در سواحل تحت پوشش این طرح خبر داد.
هادی سلیمی گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون، تیمهای امدادی و آموزشی هلالاحمر موفق به ارائه ۱۲ هزار و ۶۲۴ مورد آموزش چهرهبهچهره به گردشگران شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر افزود: گیلان همچنین ۲۱ هزار و ۵۲۳ هشدار پیشگیرانه برای دوری از مناطق ممنوعه و خطرآفرین صادر شده و هزار و ۷۶ خدمت درمانی سرپایی به مسافران ارائه شده است.
وی افزود: در این بازه، ۱۲۷ عملیات نجات موفق انجام شده که از غرقشدگی قطعی گردشگران جلوگیری کرده است.
مدیرعامل هلالاحمر گیلانبا اشاره به روند رو به رشد عملکرد طرح در مقایسه با گزارش هفته قبل افزود: در بازه ششروزه، آموزشها ۵۸۰ مورد، هشدارها یک هزار و ۱۴۶ مورد، خدمات درمانی ۴۹ مورد و نجاتها ۶ مورد افزایش یافته که نشاندهنده تداوم موفقیت طرح با وجود افزایش فشار گردشگری در روزهای پایانی تابستان است.
سلیمی با تأکید بر اینکه خدمات درمانی ارائهشده در سال جاری از کل سال گذشته پیشی گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۹۷۷ مورد خدمت درمانی ارائه شده بود، در حالی که امسال تا ۲۰ شهریور به رقم یک هزار و ۷۶ مورد رسیدهایم.
وی با اشاره به عملکرد شهرستانها گفت: شهرستانهای آستارا و تالش بیشترین حجم عملیات نجات و هشدارها را به خود اختصاص دادهاند و رضوانشهر نیز در حوزه آموزش چهرهبهچهره عملکرد برجستهای داشته است.
رئیس کمیته پیشگیری از سوانح و کاهش غرقشدگی استان با اعلام برنامههای آینده تصریح کرد: برای سال آینده، گسترش محدوده عملیاتی به تمامی محیطهای آبی پرخطر، ساخت پستهای مراقبتی مجهز، استفاده از پهپاد برای پایش هوایی در سواحل پر خطر و شلوغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.