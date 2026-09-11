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ائمه جمعه استان مرکزی در خطبههای نماز عبادی سیاسی این هفته به تحولات و پیروزیهای جبهه مقاومت و شکست و ناکامی ارتش تروریستی آمریکا و متحدانش در منطقه پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خطیب جمعه ساوه با اشاره تلاش دولت و مسئولان برای تامین کالاو جلوگیری ازافزایش قیمتها گفت: برای در امان ماندن از ویروس نفاق باید مراقب باشیم هر سخن نا امیدکننده که به وحدت و انسجام ملی ضربه میزند بیان نشود.
امام جمعه ساوه در بخش دیگری از خطبههای به ضرورت حفظ عفاف و حجاب در جامعه اشاره وگفت باید با حفظ حرمت خانواده، زیست عفیفانه را به فرزندان خود آموزش دهیم.
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امام جمعه خمین با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن با عنوان طرد اقتصادی، آن را نشانه استیصال دشمن در صحنههای نظامی ارزیابی کرد و افزود: دشمن با فشار برمعیشت، ایجاد تورم و گروگانگرفتن نیازهای مردم میکوشد خود پیروز میدان بداند که البته در این جبهه هم شکست خواهد خورد.
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حجت الاسلام ربانی خطیب جمعه محلات به تحولات اخیر منطقه و فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بیش از شش ماه از جنایت جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران میگذرد. دشمن در ابتدا تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی کار را از طریق نظامی به پایان برساند، اما با مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.
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امام جمعه کمیجان با تأکید بر ضرورت همراهی و همکاری مردم با مسئولان در توسعه شهرستان گفت پیشرفت و آبادانی شهرستان نیازمند همدلی، همکاری و مشارکت همه مردم و مسئولان است و در این مسیر نباید از ظرفیتهای موجود غافل شد.
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حجت السلام سبزی امام جمعه موقت زرندیه با اشاره به شیوههای جدید جنگ روانی دشمن گفت دشمن تلاش میکند با استفاده از دروغ، فریب و ظرفیت گسترده رسانههای نوین، یک گزاره نادرست را بارها و بارها در فضای عمومی تکرار کند تا به تدریج در ذهن مخاطب به یک باور تبدیل شود.
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امام جمعه دلیجان، به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت اقدامات موفق و ویرانگر ایران، یمن و حزبالله در مقابله با تجاوزات آمریکا، و رژیم صهیونیستی عمق شکست راهبردی واشنگتن و تلآویو را به روشنی نشان میدهد. واقتدار نیروهای مسلح پوشالی بودن قدرت امریکا را بر همگان مشخص کرد.
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حجتالاسلام مهدینژاد امام جمعه شازند با بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی جهان، به تبیین اهداف چندگانه آمریکا از طرح «طرد اقتصادی ایران» پرداخت؛ و گفت امریکا از این اقدام سه هدف دارد سرپوش گذاشتن به شکستهای نظامی/ اجرای عملیات روانی گسترده جهت تخریب سرمایههای روانی جامعه ایران؛ و ایجاد یک ائتلاف جهانی برای محاصره و انزای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
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حجتالاسلام طیبی امام جمعه موقت تفرش به دیپلماسی اقتصادی دولت در عرصه بینالملل اشاره کرد؛ و گفت سفر رئیسجمهور به هند و تلاش برای ایجاد پول واحد میان کشورهای عضو اجلاسهای بینالمللی، راهبردی کلیدی برای مقابله با تحریمها و شکستن هژمونی دلار در اقتصاد جهانی ست.
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