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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجری طرح ملی کاهش تلفات برق کشور افزود: از اسفند سال ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون و صد هزار تلفات غیرفنی در شبکه جمع آوری شده است و افرادی که از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند تا یک سال از یارانه برق محروم می‌شوند. ­

آقای حسینی مهر با بیان اینکه مصارف غیرمجاز فشار مضاعف روی شبکه دارند، گفت: مصرف برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند مدیریت و در صورت افزایش از الگو محدود می‌شود.