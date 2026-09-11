۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی، تجاری، آموزشی و مسکونی شهرستان بانه در جنگ تحمیلی آسیب دید که با حمایت نهاد‌های حمایتی از جمله بنیاد برکت بخشی از واحد‌ها تولیدی به چرخه تولید و اشتغال بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تسهیلگر بنیاد برکت در شهرستان بانه با اشاره به حمایت‌های این بنیاد در راستای ایجاد اشتغال به ویژه طرح‌های آسیب دیده از جنگ گفت: در مجموع ۸۳ طرح در قالب ۲۵ میلیارد تومان از تسهیلات بنیاد بهره‌مند شده‌اند.

هوشیار صالحی در ادامه افزود بنیاد برکت به منظور ایجاد اشتغال برنامه‌های حمایتی خود را در بخش‌های تولیدی، تجاری، و کشاورزی و روند پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار دارد.