به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام کبیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، حضرت عبدالعظیم حسنی را الگوی زندگی عاقبت بخیری و سعادت اخروی دانست که در سایه رسالت امام زمان خویش به دست آوردند.

وی افزود: این امام زاده بزرگوار تا آخر عمرشان براساس منویات امام خویش زندگی کرد و باورهای خویش را برای صحت سنجی مرتب به امام زمان خود عرضه می نمود و زندگی خویش را صرف رسالت امام های خویش کرد تا به مقام ردیف زیارتی امام حسین علیه‌السلام رسید.

امام جمعه باروق ادامه داد: امروزه ما هم برای سعادت دنیا و آخرت بایستی در کنار امام زمان عج قرار گیریم و برای زمینه سازی ظهور قدم برداریم.

حجت‌الاسلام کبیری در ادامه‌ با اشاره به روایات مهدویت، از ایرانیان به عنوان زمینه سازان ظهور نام برد و‌گفت: چنانچه در روایتی، پرچم حقی از مشرق زمین برپا می شود و حقشان را با اسلحه می گیرند و در نهایت به امام زمان عج تحویل می دهند و ما بایستی تلاش کنيم که مصداق زمینه سازان ظهور باشیم.

وی در ادامه گفت: هیچ وقت در طول ۱۲ قرن غیبت منتظران ظهور پرچم حقی چون پرچم جمهوری اسلامی نداشته اند و هيچ وقت هم مانند امروز از نظر عده و عده قوی نبوده اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان باروق با تشریح دست برتر ایران در میدان نبرد، شکار سالم زیردریایی مدرن بدون سرنشین آمریکا را نقطه عطفی در پیشرفت ایران در حوزه صنایع زیردریایی دانست، چنانکه پس از شکار سالم پهپاد ام کیو ۱۷۰ آمریکایی در دهه نود، شاهد پیشرفت ایران در ساخت پهپاد در دنیا شدیم.

وی همچنین گفت: آمریکا برای جلوگیری از آشکار شدن شکست خود در کنگره، با فضاحت تمام پیشنهاد پنج هزار دلاری به رای دهندگان داده است.

امام جمعه باروق با تبریک روز فوریت های پزشکی و اورژان گفت: این نهاد ضامن سلامت و زندگی انسان ها است و بایستی تجهیز شود و نباید مردم برای مسائل درمانی نیازمند رفتن به شهرهای دیگر شوند.

وی افزود: مردم نجیب باروق از داشتن بیمارستان محروم هستند مسئولان باید حداقل درمانگاه شایسته ای برای خدمت به مردم شريف باروق راه اندازی کنند.