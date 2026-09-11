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فرماندار شهرستان بهارستان از ارسال نامه ترک فعل مدیران کمکار حوزه برق به دادستانی خبر داد و گفت: برخی وعدههای مسئولان برای رفع مشکلات شبکه و کاهش خاموشیها، با وجود پیگیریهای متعدد، در عمل به نتیجه نرسیده است.
عبدالحمید شرفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به وعده اختصاص یک پست برق سیار ۶۳ کیلوولت برای تقویت شبکه برق صالحیه و گلستان، گفت: قرار بود این پست حداکثر ظرف دو هفته و تا اواخر مرداد وارد مدار شود، اما با وجود پایان مهلت تعیینشده، وعدههای دادهشده محقق نشد.
وی افزود: پیگیریهای میدانی و بررسیهای انجامشده نشان داد بخشی از اقداماتی که مسئولان برق از اجرای آن خبر داده بودند، صرفاً در حد گزارش، عکس و وعده باقی مانده است.
فرماندار بهارستان با تأکید بر اینکه حقوق مردم قابل اغماض نیست، گفت: پس از بینتیجه ماندن وعدههای قبلی و تعیین ضربالاجل مجدد، موضوع ترک فعل مدیران مربوطه به دادستانی شهرستان اعلام و نامه رسمی در این خصوص ارسال شده است.
شرفی تأکید کرد: مدیرانی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده باشند، باید برابر قانون پاسخگو باشند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون با موارد ترک فعل برخورد خواهد کرد.
گوشههایی از روند این پیگیریها را از قاب دوربین خبرنگار صدا و سیما مشاهده خواهید کرد.