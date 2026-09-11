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معاون سیمای صداوسیمای کیش، با اشاره به استقبال از رویداد مسابقه میدان یار، گفت: ۶۰ گروه برای شرکت در این رویداد نام نویسی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم بروغنی، گفت: چهارمین قسمت از رویداد مسابقه میدان یار با حضور ساکنان و گردشگران کیش در میدان ساحل تصویربرداری شد.
او افزود: با توجه به استقبال ساکنان کیش هر هفته ۲ قسمت از برنامه تصویربرداری میشود.
معاون سیمای صداوسیمای مرکز کیش، گفت: رویداد مسابقه میدان یار پنجشنبهها از شبکه کیش پخش میشود و روز بعد بازپخش آن برای علاقمندان به روی آنتن میرود.
ابراهیم بروغنی، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی سیمای استانها رویداد مسابقه میدان یار از شبکههای اول و نسیم نیز پخش میشود.
مخاطبان شبکه کیش میتوانند قسمتهای پخش شده رویداد مسابقه میدان یار را از اینجا تماشا کنند.