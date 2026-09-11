به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، محمدرضا یوسف نژاد گفت: در راستای توسعه بخش‌های کشاورزی، حمایت از کشاورزان در جهت تولید بیشتر محصولات کشاورزی و خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، تیلر، ماشین نشا برنج و کمباین از سال گذشته تاکنون ۹۴ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲۵بهره بردار بخش کشاورزی شهرستان صومعه‌سرا پرداخت شده است.

وی افزود: شهرستان صومعه‌سرا در جذب و پرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی مقام اول استان را دارد.