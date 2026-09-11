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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از پایان برداشت انگور از تاکستانهای این شهرستان و تولید بیش از ۳۷ هزار تن محصول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان گفت: سطح زیر کشت انگور در شهرستان جهرم هزار و ۹۳۲ هکتار است که از این میزان، افزون بر هزار و ۸۶۶ هکتار بارور و ۶۶ هکتار غیربارور است.
او افزود: بر اساس آمار قطعی، میزان تولید انگور در شهرستان جهرم افزون بر ۳۷ هزار تن بوده است که این میزان تولید، ظرفیت قابل توجه تاکستانهای جهرم و نقش این محصول در اقتصاد بخش کشاورزی شهرستان را نشان میدهد.
قناعتیان ادامه داد : توسعه باغداری و افزایش بهرهوری در تاکستانها اهمیت زیادی دارد، و توجه به روشهای نوین تولید، مدیریت مصرف نهادهها و ارتقای کیفیت محصول برای افزایش درآمد باغداران نیز بسیار حائز اهمیت هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم نیز با اشاره به وضعیت تولید انگور در این شهرستان گفت: سطح قابل توجه باغهای بارور انگور در جهرم، ظرفیت مناسبی برای استمرار تولید و تأمین بخشی از نیاز بازار به این محصول فراهم کرده است.