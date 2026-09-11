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امام جمعه سلماس گفت: تنگه هرمز از مناطق مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و اقتدار دفاعی کشور اقدامات دشمنان را بدون هزینه و پاسخ نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سلماس در نماز جمعه امروز با اشاره بر ضرورت تقویت ایمان، بصیرت و هوشیاری جامعه در برابر توطئههای دشمنان گفت: تنگه هرمز از مناطق مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و اقتدار و توان دفاعی کشور اجازه نخواهد داد دشمنان در این محدوده بدون پاسخ و هزینه اقدام کنند.
حجتالاسلام سیدابراهیم طباطبایی اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده است که با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت میتواند از منافع و عزت کشور دفاع کند و امروز نیز حفظ هوشیاری در برابر نقشههای دشمنان یک ضرورت جدی است.
او با اشاره به اهمیت تنگه هرمز افزود: این گذرگاه دریایی جایگاهی مهم در معادلات منطقهای و جهانی دارد و جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از توانمندیهای دفاعی و اطلاعاتی، تحولات و تحرکات در حوزه پیرامونی خود را با دقت رصد میکند.
امام جمعه سلماس ادامه داد: پیام اقتدار ایران در این عرصه روشن است و هیچ طرفی نباید تصور کند که میتواند در محدوده دریایی جمهوری اسلامی ایران بدون مواجهه با توان دفاعی و بازدارندگی کشور اقدام کند.
حجتالاسلام طباطبایی با اشاره به تغییر ماهیت جنگها در دنیای امروز گفت: نبردهای آینده صرفا متکی بر سلاحها و تجهیزات سنتی نخواهد بود و فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، سامانههای هوشمند و خودکار، حسگرهای پیشرفته و جنگ اطلاعاتی، نقش مهمی در شکلدهی به میدانهای نبرد خواهند داشت.
وی بر ضرورت توجه بیشتر به جهاد علمی و فناوری تاکید کرد و افزود: کشور باید با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، نخبگان و جوانان توانمند، مسیر پیشرفت علمی و فناورانه را با شتاب بیشتری دنبال کند و در حوزه فناوریهای راهبردی از دیگران عقب نماند.
امام جمعه سلماس خاطرنشان کرد: قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران تنها در تجهیزات و امکانات نظامی خلاصه نمیشود، بلکه ایمان و باور مردم، اراده ملی، خودباوری، مقاومت و اعتماد به توان داخلی از مهمترین پایههای اقتدار کشور است و باید این مولفهها بیش از گذشته تقویت شود.