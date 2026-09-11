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رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از آغاز برداشت انگور از تاکستانهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،روحالله عزیزی گفت: تاکنون از سطح ۱۰۰۰ هکتار، بیش از ۱۰ هزار تن انگور از باغهای شهرستان مرودشت برداشت شده است.
او افزود: برداشت انگور در باغهای شهرستان مرودشت آغاز شده و باغداران در حال جمعآوری محصول تولیدی خود هستند.
عزیزی با اشاره به ظرفیت مناسب این شهرستان در زمینه تولید محصولات باغی بیان کرد: انگور تولیدی مرودشت علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به صورت تازهخوری، در بخش فرآوری و صنایع تبدیلی نیز به صورت آبغوره و آب انگور و کشمش مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت در پایان گفت: استمرار تولید محصول باکیفیت، مدیریت مناسب باغات و بهرهگیری از روشهای نوین باغداری میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و بهبود درآمد بهرهبرداران داشته باشد.