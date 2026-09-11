به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، در خطبه‌های نماز جمعه موضوع اصلی خطبه را به «خوشبختی» اختصاص داد و گفت: خوشبختی واقعی تنها با ایمان به پروردگار، عمل صالح و خدمت به بندگان خدا به دست می‌آید.

ماموستا احمدی ضمن تسلیت شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، این اقدامات را نشانه استیصال دشمنان دین و سیاست شکست‌خورده آنان دانست وافزود: روحانیت به وظیفه شرعی و ملی خود عمل خواهند کرد و در سنگر میدان و محراب باقی خواهند ماند.

ماموستاعباس احمدی با محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه، آن را نشانه سیاست شکست‌خورده و بی‌نتیجه دشمنان دانست و تأکید کرد: روحانیت به وظیفه شرعی و ملی خود عمل خواهند کرد و در سنگر میدان و محراب باقی خواهند ماند.

وی افزود: این گونه اقدامات مذبوحانه، نه تنها خللی در اراده روحانیت ایجاد نمی‌کند، بلکه بر عزم آنان برای خدمت به دین و مردم می‌افزاید.

خطیب نماز جمعه بوکان در تبیین مفهوم خوشبختی اظهار داشت: بسیاری از مردم به واسطه اینکه دنبال خوشبختی گشته‌اند، تصورشان این بوده که خوشبختی در زیبایی، ثروت دنیوی، قدرت یا رسیدن به معشوق است، در حالی که خوشبختی واقعی در ایمان به پروردگار و باور به دین نهفته است.

وی تصریح کرد: خوشبختی واقعی آن زمانی به انسان عطا می‌شود که به پروردگار مؤمن و به دین ایمان داشته باشد. در دنیا و قیامت، اجر و پاداش به بهترین شیوه به او داده می‌شود و عمل صالح و ایمان به خداوند متعال، در دنیا و قیامت به او حیات طیبه می‌بخشد.

وی افزود: انسان باید اجتماعی باشد و به بندگان خدا خدمت کند و با قلم، گفتار و رفتار خود در جامعه به دیگران کمک رسانی کند. همچنین باید با خانواده رفتار صحیح و حسنه داشته باشیم و دست پاک، زبان پاک و کردار و رفتار پاک داشته باشیم تا سعادتمند دنیا و آخرت باشیم.