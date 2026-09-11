مجموعه تئاتر شهر با اتکا به روش‌های مدیریت مصرف، فرهنگ‌سازی میان کارکنان و مخاطبان، و نصب ادوات کاهنده در سرویس‌های بهداشتی، موفق شد میزان مصرف آب خود را نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مجموعه تئاتر شهر که به دلیل فعالیت‌های فرهنگی مداوم و تردد بالای مخاطبان در صبح و عصر، با چالش مدیریت منابع آب مواجه است، اقدامات عملیاتی مؤثری صورت گرفته است. این مجموعه که علاوه بر بخش نمایش، دارای تأسیسات حرارتی، گرمایشی و سرمایشی گسترده‌ای است، با تمرکز بر حوزه‌های کلیدی توانسته است مصرف بی‌رویه را کنترل کند.

مسئولان این مجموعه اعلام کردند که نصب «ادوات کاهنده مصرف آب» در سرویس‌های بهداشتی، به دلیل حجم بالای تردد تماشاگران، یکی از اولویت‌دارترین و مؤثرترین اقدامات بوده است. علاوه بر تجهیزات، بخش «آموزش و فرهنگ‌سازی» میان پرسنل و اطلاع‌رسانی به مخاطبان، نقش مکمل در این موفقیت داشته است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه آب آشامیدنی را تا ۲۵ درصد کاهش دهند. نتایج آماری تئاتر شهر نشان می‌دهد که این مجموعه نه تنها به اهداف قانونی رسیده، بلکه با ۳۰ درصد کاهش، از میانگین پارسال نیز پیشی گرفته است.